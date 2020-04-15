2020-04-15T08:19:21+03:00
Горько с КП

Из-за коронавируса появились новые тренды в праздновании свадеб

Как сделать торжество ярким и незабываемым несмотря ни на что
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Из-за пандемии коронавируса в свадебной индустрии наметились новые тенденции. Как отмечают эксперты, в моду начинают входить камерные свадьбы с минимальным количеством гостей.

Напомним, из-за неблагополучной ситуации по коронавирусу в Челябинске и в Челябинской области Государственный комитет по делам ЗАГС региона посоветовал будущим молодоженам пересмотреть дату регистрации брака после 1 июня 2020 года. А если свадьбу перенести нельзя, на регистрации будут присутствовать только жених и невеста.

Однако и после отмены карантина пышные свадьбы с большим количеством гостей могут уйти в прошлое. По словам специалистов свадебной индустрии, после столь длительной самоизоляции люди могут опасаться масштабных массовых мероприятий. В то же время многие свадебные агентства сейчас ведут с клиентами подготовку к важному торжеству в режиме онлайн.

«КП-Челябинск» тоже не остается в стороне и поддерживает челябинских молодоженов. Напомним, мы продлили прием заявок в свадебный проект «Горько! с КП», поэтому теперь еще больше будущих молодоженов могут побороться за финал и ценные подарки от партнеров.

Если вы планируете пожениться в этом году, отправляйте свои заявки и настраивайтесь на победу. А если вы уже соединили себя узами брака, поддержите наших конкурсантов своими лайками. Заявки принимаются до 30 мая включительно.

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Челябинские молодожены нарушили режим самоизоляции и поженились в медицинских масках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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