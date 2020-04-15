2020-04-15T08:46:25+03:00
Общество

Врачи-эксперты стали ближе: как получить медицинские услуги быстро и не нарушить самоизоляции

В Челябинске появилась мобильная клиника
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Одна из ведущих клиник города — «ДНК Клиника» — стала еще мобильнее. Чтобы пациенты не рисковали своим здоровьем в условиях самоизоляции и по возможности отказались от походов по больницам с большим скоплением людей, в Челябинске запущен сервис, который делает медицинские услуги доступнее. Сдать анализы и получить быстрый результат, пройти обследование, попасть на прием к терапевту или узкому специалисту теперь можно через «Мобильную ДНК Клинику». Если острой потребности выходить из дома нет, можно воспользоваться мобильным приложением.

С «Мобильной ДНК Клиникой» скорость выполнения анализов стала значительно выше, врачи — доступнее не только очно, но и дистанционно. Достаточно скачать мобильное приложение в свой смартфон и пользоваться современным медицинским девайсом.

Мобильное приложение «ДНК Клиника» открывает широкие возможности. Пациент за считанные минуты может выбрать удобные для себя день и время для записи на прием, ознакомиться со всеми направлениями и рекомендациями и задать необходимые вопросы.

«Мобильная ДНК Клиника» — это:

• консультации врачей-экспертов с опытом работы от 10 лет;

• запись в клинику 24/7;

• очные и дистанционные консультации;

• готовность анализов в день обращения;

• операции в короткие сроки;

• результаты обследований и листы назначений в личном кабинете;

• персональный менеджер по сопровождению.

Хотите иметь личную медицинскую карту у себя под рукой, экономить время и деньги? Скачивайте мобильное приложение «ДНК Клиника» в AppStore и GooglePlay*.

ДНК Клиника

г. Челябинск,

ул. 40-летия Победы, 28 В;

ул. Яблочкина, 3;

ул. Комарова, 133;

г. Магнитогорск:

ул. Гагарина, 24;

Телефон: (351) 211-03-03;

Dnk174.ru.

* Мобильное приложение для лиц старше 18 лет.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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