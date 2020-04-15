Врачи-эксперты стали ближе: как получить медицинские услуги быстро и не нарушить самоизоляции
Одна из ведущих клиник города — «ДНК Клиника» — стала еще мобильнее. Чтобы пациенты не рисковали своим здоровьем в условиях самоизоляции и по возможности отказались от походов по больницам с большим скоплением людей, в Челябинске запущен сервис, который делает медицинские услуги доступнее. Сдать анализы и получить быстрый результат, пройти обследование, попасть на прием к терапевту или узкому специалисту теперь можно через «Мобильную ДНК Клинику». Если острой потребности выходить из дома нет, можно воспользоваться мобильным приложением.
С «Мобильной ДНК Клиникой» скорость выполнения анализов стала значительно выше, врачи — доступнее не только очно, но и дистанционно. Достаточно скачать мобильное приложение в свой смартфон и пользоваться современным медицинским девайсом.
Мобильное приложение «ДНК Клиника» открывает широкие возможности. Пациент за считанные минуты может выбрать удобные для себя день и время для записи на прием, ознакомиться со всеми направлениями и рекомендациями и задать необходимые вопросы.
«Мобильная ДНК Клиника» — это:
• консультации врачей-экспертов с опытом работы от 10 лет;
• запись в клинику 24/7;
• очные и дистанционные консультации;
• готовность анализов в день обращения;
• операции в короткие сроки;
• результаты обследований и листы назначений в личном кабинете;
• персональный менеджер по сопровождению.
Хотите иметь личную медицинскую карту у себя под рукой, экономить время и деньги? Скачивайте мобильное приложение «ДНК Клиника» в AppStore и GooglePlay*.
ДНК Клиника
г. Челябинск,
ул. 40-летия Победы, 28 В;
ул. Яблочкина, 3;
ул. Комарова, 133;
г. Магнитогорск:
ул. Гагарина, 24;
Телефон: (351) 211-03-03;
* Мобильное приложение для лиц старше 18 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU