В Челябинской области почти на полгода ограничат движение транспорта

15 Апр 2020 2020-04-15T09:01:44+03:00

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В Челябинской области временно ограничат движение из-за ремонта трассы на участке Карсы, Ясные поляны (после Южноуральска, но не доезжая до Троица). Ремонтные работы планируют закончить 15 октября 2020 года, к починке трассы приступят на следующей неделе, 21 апреля.

— На основании Госконтракта, заключенного с ООО «МостДорСтрой», временное ограничение будет осуществлено в виде снижения скорости и организации реверсивного движения. Автомобилистам необходимо заранее планировать маршрут движения с учетом ремонтных работ, а также использовать приложения, информирующие о ситуации на дороге в режиме реального времени, — сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

ИСТОЧНИК KP.RU