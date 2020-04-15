В Челябинской области почти на полгода ограничат движение транспорта
В Челябинской области временно ограничат движение из-за ремонта трассы на участке Карсы, Ясные поляны (после Южноуральска, но не доезжая до Троица). Ремонтные работы планируют закончить 15 октября 2020 года, к починке трассы приступят на следующей неделе, 21 апреля.
— На основании Госконтракта, заключенного с ООО «МостДорСтрой», временное ограничение будет осуществлено в виде снижения скорости и организации реверсивного движения. Автомобилистам необходимо заранее планировать маршрут движения с учетом ремонтных работ, а также использовать приложения, информирующие о ситуации на дороге в режиме реального времени, — сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
ИСТОЧНИК KP.RU