«Море ближе к Челябе, чем кажется»: солист «Ариэля» Ростислав Гепп спел о подвигах моряков из Челябинской области
В годы Великой Отечественной войны 11 моряков из Челябинской области получили звания Героев Советского Союза, а двое стали полными кавалерами орденов Славы. Их подвиги вдохновили поэта и музыкантов на создание гимна военных моряков-южноуральцев.
Петербургский поэт Константин Рубинский сочинил стихи, солист ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп из Челябинска выступил как певец, а режиссер из Израиля Михаил Вексель подобрал видеоряд — и получился клип «Далекое близкое море». За музыкальную основу взяли композиция Владимира Высоцкого, ее заново аранжировал и творчески переосмыслил звукорежиссер и саундпродюсер проекта Игорь Кравчук, руководитель студии U-Sound.
Гимн военных моряков из Челябинской области..Видео предоставлено Романом Грибановым.
Морские пехотинцы. Фото предоставлено Романом Грибановым.
— На запись песни мне принесли в студию настоящую бескозырку, чтобы я лучше прочувствовал морскую душу и не смог сфальшивить. Мы все старались не подвести братишек из нашего славного прошлого, — говорит Ростистав Гепп.
Подводник Михаил Грешилов из Магнитогорска (слева) и адмирал Иван Дмитриев из Верхнего Уфалея.
Клип «Далекое близкое море» запрограммирован элементом дополненной реальности в книгу челябинского журналиста Романа Грибанова «Боги войны», которая издается при участии президентского гранта. О подвигах моряков подробно можно прочитать там же.
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ИСТОЧНИК KP.RU