2020-04-15T11:29:46+03:00
Общество

«Море ближе к Челябе, чем кажется»: солист «Ариэля» Ростислав Гепп спел о подвигах моряков из Челябинской области

Гимн на стихи Константина Рубинского презентовали к 75-летию Победы
Лидия ПЕСКОВА
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Ростислав Гепп во время записи гимна. Фото предоставлено Романом Грибановым.Ростислав Гепп во время записи гимна. Фото предоставлено Романом Грибановым.
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В годы Великой Отечественной войны 11 моряков из Челябинской области получили звания Героев Советского Союза, а двое стали полными кавалерами орденов Славы. Их подвиги вдохновили поэта и музыкантов на создание гимна военных моряков-южноуральцев.

Петербургский поэт Константин Рубинский сочинил стихи, солист ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп из Челябинска выступил как певец, а режиссер из Израиля Михаил Вексель подобрал видеоряд — и получился клип «Далекое близкое море». За музыкальную основу взяли композиция Владимира Высоцкого, ее заново аранжировал и творчески переосмыслил звукорежиссер и саундпродюсер проекта Игорь Кравчук, руководитель студии U-Sound.

Гимн военных моряков из Челябинской области..Видео предоставлено Романом Грибановым.

Морские пехотинцы. Фото предоставлено Романом Грибановым.

Морские пехотинцы. Фото предоставлено Романом Грибановым.

— На запись песни мне принесли в студию настоящую бескозырку, чтобы я лучше прочувствовал морскую душу и не смог сфальшивить. Мы все старались не подвести братишек из нашего славного прошлого, — говорит Ростистав Гепп.

Подводник Михаил Грешилов из Магнитогорска (слева) и адмирал Иван Дмитриев из Верхнего Уфалея.

Подводник Михаил Грешилов из Магнитогорска (слева) и адмирал Иван Дмитриев из Верхнего Уфалея.

Клип «Далекое близкое море» запрограммирован элементом дополненной реальности в книгу челябинского журналиста Романа Грибанова «Боги войны», которая издается при участии президентского гранта. О подвигах моряков подробно можно прочитать там же.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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