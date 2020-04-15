2020-04-15T14:28:00+03:00
Общество

Фермерство без фермы: двух южноуральцев обвиняют в мошенничестве на 14 миллионов рублей

Злоумышленники пользовались госденьгами в своих целях
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фермерам грозит серьезный штраф и несколько лет лишения свободыФермерам грозит серьезный штраф и несколько лет лишения свободыФото: Мария ЛЕНЦ
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Дорогое хозяйство: против двух южноуральских фермеров завели уголовное дело о мошенничестве и подделке документов. Как сообщает прокуратура, злоумышленники получали деньги для поддержки фермерства, при этом не имея собственно фермы.

По версии следствия, в 2016 году жители Верхнеуральского района по фиктивным документам о наличии земли для хозяйства, получили получили грант на ее развитие от министерства сельского хозяйства Челябинской области. Получив более 1,4 миллиона рублей, обвиняемые продолжали отправлять чиновникам ложные документы о расходах. Схожее преступление злоумышленники проворачивали и в период с 2017 по 2019. Тогда все сумма всех субсидий от госпрограммы составила почти 13 миллионов.

Теперь обвиняемым придется предстать в суде. До заседание, на их имущество и счета, сумма которых составила чуть больше двух миллионов рублей, наложен арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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