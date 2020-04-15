2020-04-15T13:04:09+03:00
Общество

Ограбление на миллион: в Челябинске задержали подозреваемых в разбое на салоны сотовой связи

Злоумышленники работали в разных районах города
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Сотрудники ОМОНа задержали налетчиков прямо на их квартире. Фото: пресс-служба МВД по Челябинской областиСотрудники ОМОНа задержали налетчиков прямо на их квартире. Фото: пресс-служба МВД по Челябинской области
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1 миллион рублей — именно такой ущерб салонам сотовой связи нанесли трое злоумышленников, которые грабили салоны сотовой связи в Челябинске. «Любители гаджетов» занимались разбоем в нескольких районах города и угрожали продавцам оружием.

В как рассказали в пресс-службе МВД по Челябинской области, всего злоумышленники успели 15 телефонов и 4 планшета из магазинов Ленинского района и Северо-Запада. Подозреваемыми оказались двое молодых людей из Челябинска, которые неоднократно привлекались к ответственности, а также 30-летний мужчина из Копейска.

— По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 161 (грабеж) и частью 2 статьи 162 (разбой) Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данных частей статей — наказание в виде лишения свободы на срок до семи и десяти лет соответственно, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Челябинске злоумышленники украли телефоны на миллион рублей.Видео: no_kriminal, Instagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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