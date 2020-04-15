Карта распространения коронавируса в Челябинской области: какие районы лидируют по количеству заболевших

15 Апр 2020 2020-04-15T13:21:26+03:00

Где больше всего заболевших (ищите свой район)

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На 15 апреля, на Южном Урале подтверждено 55 случаев COVID-19, плюс один человек под подозрением. Изучаем карту распространения коронавируса в Челябинской области по районам. Данные по городам взяты с официального сайта коронавирус74.рф.

На первом месте по заражениям областной центр 25 человек, из них 13 уже вылечились. Оно и понятно: больше людей, больше активности. Был и «домашний очаг» — семья помощницы прокурора Металлургического района и коллега главы семейства. Далее идет второй по величине город области Магнитогорск – восемь случаев, три из которых уже выписаны.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

На третьем месте – Кизильский район, где в центре скандала оказался торговец мясом, отдыхавший с женой в ОАЭ. От «домашнего очага» инфекции подхватил заразу даже полугодовалый малыш. Коронавирус подтвердили у фельдшера, которая брала у него анализы, в результате чего пришлось закрывать всю станцию скорой помощи. Под подозрением — сотрудница Сбербанка и аптекарь.

Четыре случая в Бредах, однако сегодня стало известно, что двоих выписали. В ЗАТО Снежинск болеют трое туристов, вернувшихся из Доминиканы. Среди них шестилетний ребенок.

Сегодня карта распространения коронавируса в Челябинской области пополнилась новыми городами – Копейск и Коркино.

Из каких стран привезли коронавирус в Челябинскую область — читайте в нашем материале. Также зафиксированы случаи COVID-19, привезенного из Москвы.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

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ИСТОЧНИК KP.RU