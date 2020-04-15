В Челябинске с газона в центре города едва не украли саженцы

15 Апр 2020 2020-04-15T13:29:18+03:00

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Режим самоизоляции многие челябинцы воспринимают весьма оригинально. Пока горожане дисциплинированно сидят по домам, «на дело» выходят воришки и мародеры. Кто-то попытался украсть молоденькие кустики кизильника в самом центре города, за площадью Революции. Скверик за памятником Ленину, напомним, очерчен с двух сторон живой изгородью кизильника.

— Воришек кустов кто-то спугнул, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе мэрии. — Сейчас саженцы опять на своих местах.

В нелегкую годину экономического кризиса на газонах и клумбах в центре города решили заменить цветочную рассаду на композиции из разноцветной щепы. Посыл — экономия бюджета: щепка в десять раз дешевле живых растений. И картины из экологически безопасного материала можно менять хоть каждую неделю. Но после новостей про попытки украсть кустики кизильника приходит мысль, что делают это еще и во имя борьбы с ворами.

Кустики вернули на прежнее место. Фото: cheladmin.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU