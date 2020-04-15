2020-04-15T13:29:18+03:00
Общество

В Челябинске с газона в центре города едва не украли саженцы

Кустики кизильника высадили в «брешах» живой изгороди за площадью Революции
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кусты выкопали, а утащить не успели. Фото: cheladmin.ruКусты выкопали, а утащить не успели. Фото: cheladmin.ru
Изменить размер текста:

Режим самоизоляции многие челябинцы воспринимают весьма оригинально. Пока горожане дисциплинированно сидят по домам, «на дело» выходят воришки и мародеры. Кто-то попытался украсть молоденькие кустики кизильника в самом центре города, за площадью Революции. Скверик за памятником Ленину, напомним, очерчен с двух сторон живой изгородью кизильника.

— Воришек кустов кто-то спугнул, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе мэрии. — Сейчас саженцы опять на своих местах.

В нелегкую годину экономического кризиса на газонах и клумбах в центре города решили заменить цветочную рассаду на композиции из разноцветной щепы. Посыл — экономия бюджета: щепка в десять раз дешевле живых растений. И картины из экологически безопасного материала можно менять хоть каждую неделю. Но после новостей про попытки украсть кустики кизильника приходит мысль, что делают это еще и во имя борьбы с ворами.

Кустики вернули на прежнее место. Фото: cheladmin.ru

Кустики вернули на прежнее место. Фото: cheladmin.ru

Читайте также:

Из-за коронавируса в Челябинске отказались от высадки цветов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ примет заявления на распоряжение материнским капиталом
Челябинский Чистомэн создал классификацию мусорящих людей
Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса
Охраннику «Ленты» в Челябинской области не сразу поставили коронавирус
На субботник в масках: волейболисты «Динамо» прибрали территорию около родного дворца спорта в Челябинске
Колхоз 2.0: челябинский экоактивист предложил свое решение для борьбы с кризисом
В Челябинске с газона в центре города едва не украли саженцы
Карта распространения коронавируса в Челябинской области: какие районы лидируют по количеству заболевших
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в марте
Ограбление на миллион: в Челябинске задержали подозреваемых в разбое на салоны сотовой связи
Фермерство без фермы: двух южноуральцев обвиняют в мошенничестве на 14 миллионов рублей
В Челябинской области составили 69 протоколов за нарушение самоизоляции
«Море ближе к Челябе, чем кажется»: солист «Ариэля» Ростислав Гепп спел о подвигах моряков из Челябинской области
Отменят ли в Челябинске капремонты многоэтажек из-за самоизоляции