Колхоз 2.0: челябинский экоактивист предложил свое решение для борьбы с кризисом
Если вы боитесь нестабильности в экономике, вызванной изоляцией и пандемией, вас может заинтересовать «Овощеворот». Новый проект челябинского эко-активиста и предпринимателя Дмитрия Закарлюкина поможет с обеспечением челябинцев овощами и культурами в период кризиса. Правда, для этого придется немного поработать.
Проект предполагает аренду нескольких десятков гектар земли для последующей работы над выращиванием продуктов. Для его реализации предприниматель обратился за финансовой помощью к челябинцам.
— В рамках популярной сегодня <концепции> продовольственной безопасности мы решили посадить сами свои овощи. Идея в том, чтобы оставшиеся деньги вложить в это дело, скинуться на то, чтобы сейчас засадить это и другие поля, осенью собрать это дело и раз в неделю или в месяц забирать свою продуктовую корзинку в какой-то точке выдачи, — пояснил Дмитрий Закарлюкин.
Сейчас активист также интересуется какие именно культуры следует вырастить в случае поддержки проекта. Кроме того, сейчас идет поиск специалистов, которые позволили бы сделать организацию хозяйства максимально эффективно.
Овощеворот в Челябинске поможет в период кризиса.Видео: Дмитрий Закарлюкин, vk.com
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ИСТОЧНИК KP.RU