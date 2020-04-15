2020-04-15T14:08:59+03:00
Общество

Колхоз 2.0: челябинский экоактивист предложил свое решение для борьбы с кризисом

Гражданам предлагают самим взрастить овощи
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Поддержавшим проект финансово будет собираться регулярная продуктовая корзинаПоддержавшим проект финансово будет собираться регулярная продуктовая корзинаФото: Мария ЛЕНЦ
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Если вы боитесь нестабильности в экономике, вызванной изоляцией и пандемией, вас может заинтересовать «Овощеворот». Новый проект челябинского эко-активиста и предпринимателя Дмитрия Закарлюкина поможет с обеспечением челябинцев овощами и культурами в период кризиса. Правда, для этого придется немного поработать.

Проект предполагает аренду нескольких десятков гектар земли для последующей работы над выращиванием продуктов. Для его реализации предприниматель обратился за финансовой помощью к челябинцам.

— В рамках популярной сегодня <концепции> продовольственной безопасности мы решили посадить сами свои овощи. Идея в том, чтобы оставшиеся деньги вложить в это дело, скинуться на то, чтобы сейчас засадить это и другие поля, осенью собрать это дело и раз в неделю или в месяц забирать свою продуктовую корзинку в какой-то точке выдачи, — пояснил Дмитрий Закарлюкин.

Сейчас активист также интересуется какие именно культуры следует вырастить в случае поддержки проекта. Кроме того, сейчас идет поиск специалистов, которые позволили бы сделать организацию хозяйства максимально эффективно.

Овощеворот в Челябинске поможет в период кризиса.Видео: Дмитрий Закарлюкин, vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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