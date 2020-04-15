На субботник в масках: волейболисты «Динамо» прибрали территорию около родного дворца спорта в Челябинске
Режим самоизоляции не мешают наводить чистоту в городе. На борьбу с грязью, мусором и прошлогодней листвой вышли игроки и сотрудники челябинского волейбольного клуба «Динамо».
Решили провести субботник около родной тренировочной площадки — дворца спорта «Торпедо», что в Ленинском районе. Рослым, здоровым парням только грабли и лопату дай в руки. За пару часов вместе с персоналом клуба они добротно вычистили скопившийся мусор около арены — газон рядом с проезжей частью и территорию у самого дворца и пешеходной дорожки.
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— Субботник мы проводили с соблюдением всех норм и ныне действующих правил: один участок убирали по два человека, не больше. Разумеется, соблюдали положенную социальную дистанцию 1,5-2 метра друг от друга. Все сотрудники клуба и игроки были в защитных масках и перчатках. Наши парни молодцы. Лихо все почистили. Почти два десятка мешков мусора собрали, — отметил администратор клуба Андрей Пушкарев.
Напомним, чемпионат в Высшей лиге «А» из-за пандемии коронавируса в этом сезоне завершился досрочно в марте. Динамовцы заняли четвертое место, отстав от первого всего на три очка.
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