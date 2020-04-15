Охраннику «Ленты» в Челябинской области не сразу поставили коронавирус

15 Апр 2020 2020-04-15T14:08:27+03:00

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Охранник «Ленты» в ТЦ «Тетрис» в Магнитогорске вернулся из Египта, у него заподозрили коронавирус и сразу отправили на карантин. Тесты на COVID-19 оказались отрицательными. Мужчина не чувствовал никаких признаков болезни и после двухнедельной изоляции вышел на работу.

Только потом у него все-таки подтвердили коронавирус.

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— Все исследования показали отрицательный результат, работник приступил к исполнению обязанностей, симптомов ОРВИ у него не было, однако позже подтвердилось наличие COVID-19. Специалисты лечебных учреждений уже установили круг контактных лиц, у них взяты необходимые анализы и тесты. Все контактировавшие с заразившимся находятся на карантине, — рассказали в пресс-службе «Ленты».

Сотрудники Роспотребнадзора уже продезинфицировали торговый центр, в гипермаркете дополнительно обработали помещение. В «Ленте» заверили, что здоровью покупателей ничего не угрожает.

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ИСТОЧНИК KP.RU