2020-04-15T14:19:06+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса

Кредитный продукт предназначен для финансирования выплат заработной платы и сохранения занятости наемных работников на ежемесячной основе в течение полугода с момента получения займа
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и МСП Банк в рамках мероприятий по поддержке субъектов малого бизнеса предлагают совместное решение для действующих и новых клиентов Банка УРАЛСИБ:

• кредитование клиентов под 0% на выплату заработной платы от МСП Банка;

• бесплатное открытие и ведение расчетного счета в рамках пакетов услуг по РКО в Банке УРАЛСИБ (»Начни с нуля», «Бизнес-старт», «Кассовый», «Платежный»).

Кредитный продукт для малого и микробизнеса предназначен для финансирования выплат заработной платы и сохранения занятости наемных работников на ежемесячной основе в течение полугода с момента получения займа. Расчет размера кредита производится на базе минимального размера оплаты труда (индивидуально для каждого региона) и количества сотрудников, состоящих в штате. Срок кредита — 6 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка составляет 0% годовых.Заемщик осуществляет деятельность не менее 1 года в одной или нескольких отраслях в соответствии с перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, определенных Правительством Российской Федерации.

Получить подробную информацию о предложении, а также ознакомиться с продуктами и услугами для юридических лиц и предпринимателей можно по телефону горячей линии: 8 (800) 700 77 16.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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