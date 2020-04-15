2020-04-15T14:24:05+03:00
Общество

Челябинский Чистомэн создал классификацию мусорящих людей

Типы загрязнителей экологии вывешены на своеобразной стене позора
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Всего на постройку ушло более четырех часов. Фото: Чистомэн, vk.comВсего на постройку ушло более четырех часов. Фото: Чистомэн, vk.com
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Бычкометы, мангалорцы и недонески — это не странные названия каких-либо злодеев, а всего лишь типы мусорящих людей, классификацию которых составил Артур Матис-Сиразеев, более известный как челябинский супергерой Чистомэн. Для этого активист даже создал специальный арт-объект.

В классификации есть такие типы как бальконьеры. Фото: Чистомэн, vk.com

В классификации есть такие типы как бальконьеры. Фото: Чистомэн, vk.com

На стене из 19 столитровых мусорных мешков вывешены описания тех самых людей, которые пытаются загрязнять экологию. Среди них например есть бычкометы — любители бросать окурки мимо урн или же мангалорцы — люди, которые не убирают мусор после шашлыков, которые особенно активны в майские праздники.

Как отметил сам Чистомэн всего на построение стены ушло чуть больше четырех часов. Арт-инсталляция уже очень популярна у челябинцев в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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