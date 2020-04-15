2020-04-15T14:54:47+03:00
Общество

Доставка лекарств ВИЧ-инфицированным в Челябинске: как подать заявку и кто сможет получить препараты

Приостановка лечения может негативно сказаться на здоровье больных
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Лекарство доставляют прямо на дом в машине без опознавательных знаковЛекарство доставляют прямо на дом в машине без опознавательных знаковФото: Алексей БУЛАТОВ
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Непрерывная помощь: южноуральские больные с ВИЧ и СПИД будут получать необходимые лекарства через доставку. Из-за режима самоизоляции люди с иммунодефицитом не могут покупать жизненно важные препараты. Доставка лекарств ВИЧ-инфицированным в Челябинске организована областным центром по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Нарушение приверженности к лечению, когда человек то принимает терапию, то не принимает, приводит к формированию нечувствительности к лекарствам. Когда препараты перестают действовать на вирус иммунодефицита. У человека развиваются вторичные заболевания, он погибает, — комментирует главный врач областного Центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Маргарита Радзиховская.

Доставка лекарств ВИЧ-инфицированным в Челябинске работает с самого начала режима изоляции. Над этим работают пять специальных бригад вместе с некоммерческими организациями. Необходимые препараты уже получили 500 пациентов. Среди них 24 беременных женщины и 56 детей.

— Работа осуществляется строго конфиденциально: подвозка осуществляется легковыми автомобилями без специальных опознавательных знаков, а препараты доставляют врачи спидцентра лично в руки пациенту, — добавил заведующий организационно-методическим отделом СПИД Центра Харис Магадеев

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СПРАВКА КП

Подать заявку на получение антиретровирусной терапии пациенты Центра СПИДа могут по телефону регистратуры 214-99-08 или по телефону 88003000034 с 8:00 до 16:00.

Получить поддержку равных консультантов фонда «Источник надежды» можно по телефону: 777-47-25

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ИСТОЧНИК KP.RU

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