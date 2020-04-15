2020-04-15T16:45:38+03:00
Общество

Погода позволяет: в Челябинске возобновят дезинфекцию улиц

Выбор вещества смутил внимательных читателей
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Для дезинфекции вновь будут использовать спецтехнику. Фото: Александр КайновДля дезинфекции вновь будут использовать спецтехнику. Фото: Александр Кайнов
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Гидрохлорид кальция — именно такое вещество, согласно сообщению городской мэрии, будет использоваться для дезинфекции улиц в Челябинске. Есть только одна проблема — такого вещества нет.

Внимательные пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что в списке средств для дезинфекции оказался раствор гидрохлорида кальция, который попросту не существует в природе. Улицы столицы Южного Урала обрабатывают уже не первый раз, однако ранее заявляли об одном используемом веществе — перекиси водорода.

Впрочем, скорее всего, это простая опечатка. В списке рекомендованных для дезинфекции средств есть схожее по написанию вещество — гипохлорид кальция, которое и будет использоваться для обработки челябинских улиц. Всего за 15 и 16 апреля спецтехника будет работать на четырех разных маршрутах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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