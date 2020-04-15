2020-04-15T16:36:06+03:00
Общество

Банк ВТБ занял 6 место в рейтинге 100 лучших работодателей 2019 года

Крупнейшая российская компания в сфере интернет-рекрутмента HeadHunter опубликовала результаты ежегодного рейтинга работодателей России
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

14 апреля крупнейшая российская компания в сфере интернет-рекрутмента HeadHunter опубликовала результаты ежегодного рейтинга работодателей России за 2019 год, в котором Банк ВТБ занял 6 место.

В этом году Банк ВТБ впервые принял участие в рейтинге HeadHunter и сразу вошел в топ-10 лучших работодателей. Рейтинг работодателей России строится на основе предпочтений соискателей в выборе той или иной компании для построения своей карьеры, на оценке вовлеченности работающих в компании сотрудников, а также эффективности работы HR-подразделения и уровня развития HR-процессов.

В течение 2019 года банком был реализован целый ряд заметных инициатив, направленных на наём и привлечение лучших талантов на рынке и общее повышение привлекательности бренда работодателя ВТБ для различных целевых аудиторий – от студентов профильных вузов и ИТ-специалистов до опытных профессионалов в банковском бизнесе.

«Для нас большая честь, что мы вошли в десятку лидеров рейтинга HeadHunter, и это в том числе свидетельствует о том, что мы выбрали правильные подходы в работе по повышению нашей привлекательности как работодателя, причем не только для банковских специалистов», - отметил Глеб Ермаков, руководитель департамента по работе с персоналом - старший вице-президент Банка ВТБ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тест пройден: Челябинская область вошла в топ регионов страны по анализам на коронавирус
Посмотри в OkNO: челябинская галерея современного искусства начнет проводить выставки онлайн
Банк ВТБ занял 6 место в рейтинге 100 лучших работодателей 2019 года
Огнеопасно: В Челябинске работала опасная заправка
Погода позволяет: в Челябинске возобновят дезинфекцию улиц
Доставка лекарств ВИЧ-инфицированным в Челябинске: как подать заявку и кто сможет получить препараты
ВТБ примет заявления на распоряжение материнским капиталом
Челябинский Чистомэн создал классификацию мусорящих людей
Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса
У охранника «Ленты» в Магнитогорске обнаружили коронавирус после 14-дневного карантина
На субботник в масках: волейболисты «Динамо» прибрали территорию около родного дворца спорта в Челябинске
Колхоз 2.0: челябинский экоактивист предложил свое решение для борьбы с кризисом
В Челябинске с газона в центре города едва не украли саженцы
Карта распространения коронавируса в Челябинской области: какие районы лидируют по количеству заболевших
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в марте
Ограбление на миллион: в Челябинске задержали подозреваемых в разбое на салоны сотовой связи
Фермерство без фермы: двух южноуральцев обвиняют в мошенничестве на 14 миллионов рублей
В Челябинской области составили 69 протоколов за нарушение самоизоляции
«Море ближе к Челябе, чем кажется»: солист «Ариэля» Ростислав Гепп спел о подвигах моряков из Челябинской области
Отменят ли в Челябинске капремонты многоэтажек из-за самоизоляции