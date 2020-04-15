2020-04-15T16:08:35+03:00
Общество

Огнеопасно: В Челябинске работала опасная заправка

Станция могла наносить вред не только экологии, но и людям
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Против предпринимателя уже возбудили административные делаПротив предпринимателя уже возбудили административные делаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Челябинской области осталась недовольна работой одной из автозаправок в региональном центре. Помимо проблем с документацией, выяснилось, что станция могла быть опасна для людей.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, заправка работала в Челябинске на улице Нагорной. После проверки здания оказалось, что на АЗС не оснащена противопожарным водопроводом. Кроме того, у предпринимателя, которому и принадлежит станция, даже не оказалось лицензии на ее работу.

Теперь владельцу придется ответить за создание угрозы жизни клиентов. Против него возбудили административные дела по двум правонарушениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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