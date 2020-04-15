2020-04-15T16:43:35+03:00
Звезды

Посмотри в OkNO: челябинская галерея современного искусства начнет проводить выставки онлайн

Работники рассказывают о трудностях работы на карантине
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Галерея работает уже почти 20 лет. Фото: КП-АфишаГалерея работает уже почти 20 лет. Фото: КП-Афиша
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Окно в будущее: культовая челябинская галерея современного искусства запустит онлайн-выставки. Сотрудники центра OkNO продолжают работать над экспозициями даже во время карантина.

Как рассказала изданию «Полит74» арт-директор галереи Светлана Шляпникова, карантин достаточно сильно повлиял на объем работы искусствоведов. Несмотря на то, что некоторые выставки, вроде проходящей сейчас «Опыт, которого не было» екатеринбургского музея вечноиграющих аттракционов, достаточно легко перенести в онлайн, в других обителях культуры изоляция заставляет работать больше

— Карантин для меня возможность сосредоточиться, я не испытываю излишка времени, мой рабочий режим стал еще плотнее. В музее искусств мы сейчас готовим каталог творчества Александра Данилова с конца 1980-х годов по наши дни. Это уникальный синтетический художник. Уже готово 200 страниц, и это не предел, — рассказала искусствовед

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ИСТОЧНИК KP.RU

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