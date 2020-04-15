2020-04-15T17:15:05+03:00
Общество

Тест пройден: Челябинская область вошла в топ регионов страны по анализам на коронавирус

На Южном Урале работают 11 лабораторий
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Сейчас результаты первого теста сразу проверяют в областиСейчас результаты первого теста сразу проверяют в областиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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27510 — именно столько тестов на коронавирус было проведено на территории Челябинской области. Благодаря этому показателю Южный Урал занял девятое место среди регионов по абсолютному числу взятых анализов.

Как сообщает издание «Южноуральская панорама», выше Челябинской области оказались Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Сахалинская, Тюменская, Нижегородская области, Краснодарский край. При этом, по количеству проведенных тестов на 100 тысяч человек населения Южный Урал занимает далеко не первые места.

Как добавили в региональном Роспотребнадзоре, результаты анализов на коронавирус можно будет получить быстрее. Предварительный первый тест теперь проверяют не в Новосибирске, а лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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