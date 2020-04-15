Тест пройден: Челябинская область вошла в топ регионов страны по анализам на коронавирус

15 Апр 2020 2020-04-15T17:15:05+03:00

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27510 — именно столько тестов на коронавирус было проведено на территории Челябинской области. Благодаря этому показателю Южный Урал занял девятое место среди регионов по абсолютному числу взятых анализов.

Как сообщает издание «Южноуральская панорама», выше Челябинской области оказались Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Сахалинская, Тюменская, Нижегородская области, Краснодарский край. При этом, по количеству проведенных тестов на 100 тысяч человек населения Южный Урал занимает далеко не первые места.

Как добавили в региональном Роспотребнадзоре, результаты анализов на коронавирус можно будет получить быстрее. Предварительный первый тест теперь проверяют не в Новосибирске, а лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Челябинской области.

Дочь умершего от пневмонии умоляла врачей проверить его на коронавирус. Эксклюзив КП-Челябинск 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU