2020-04-15T17:55:35+03:00
Общество

Ехали встретить расцвет, в итоге — спасли человека: молодая южноуральская пара вытащила человека из горящего дома

Влюбленные заметили вовремя заметили огонь
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Пожар произошел рано утром. Фото: hornews.comПожар произошел рано утром. Фото: hornews.com
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Огненный расцвет: молодая пара из Челябинской области спасла женщину из горящего дома. Дмитрий Селянин и его девушка Ксения вовремя заметили пожар, когда отдыхали у местного пруда.

Когда влюбленные подъехали к дому, его крыша уже была полностью охвачена огнем. Тогда в доме оставались две женщины, остальные жильцы успели выбежать на улицу, но не могли попасть внутрь. Не дождавшись приезда пожарных, Дмитрий решил рискнуть и бросился спасать одну из женщин, которую заметил в окне.

— Когда я увидел ее, у меня все из головы вылетело. Не задумался, что это опасно. Я подбежал к окну и забрался на него. Верхняя часть рамы уже горела, все было задымлено. Стекло кто-то выбил до меня. Женщина практически лежала на полу. Мне удалось до нее дотянуться и вытащить наружу, — цитируют героя сайт hornews.com.

Когда Дмитрий вместе с Ксенией смогли вытащить женщину через забор коттеджа, окно через которое выбежал храбрый парень уже было охвачено огнем. Вторую жительницу уже не удалось спасти.

Ксения прибежала на подмогу. Вместе они дотащили практически бесчувственную тучную женщину до забора и помогли ей пролезть через дыру. Когда ребята обернулись, окно, у которого они были несколько секунд назад, уже полностью охватило огнем.

За подвиг молодых героев наградили в местной молодежной организации. Если бы не действия Дмитрия, жертв могло было быть двое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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