2020-04-15T18:28:42+03:00
Общество

Первая необходимость: южноуральские пенсионеры получат бесплатные наборы продуктов

Всего помощь получат 40 тысяч человек
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: пресс-служба Челябинской областиФото: пресс-служба Челябинской области
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Пенсионерам с ограниченными возможностями не придется ходить за продуктами первой необходимости. Соцработники и волонтеры Челябинской области будут доставлять бесплатные наборы с едой и хозтоварами.

Помощь смогут получить инвалиды старше 65 лет, которые проживают одни. В наборе они получат рис, муку, сахар, соль, растительное масло, макаронные изделия, овощные консервы, а также мыло, спички и туалетную бумагу.

Как отметили в региональном правительстве, первую помощь уже начали получать челябинские инвалиды, находящиеся на учете службы соцзащиты населения. После этого акция распространится на всю область, в которой находится около 40 тысяч пенсионеров с ограниченными возможностями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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