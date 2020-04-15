Новое железо в старом корпусе: Apple анонсировали вторую версию iPhone SE

15 Апр 2020 2020-04-15T19:40:25+03:00

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Самый народный айфон возвращается: сегодня, 15 апреля, компания Apple представила новое поколение iPhone SE. Гаджет, на манер прошлой модели, получил флагманские характеристики в компактном корпусе.

Как сообщают журналисты KP.ru, новый смартфон получил процессор Apple A13 Bionic, который также стоит во всех версиях iPhone 11. Дисплей, как и корпус остался таким же как и в восьмом поколении яблочных телефонов, однако новинка получила более качественную камеру с поддержкой портретного режима и съемки видео 4K. При этом, смартфон также сохранил сканер отпечатков пальцев TouchID.

iPhone SE будет доступен в трех цветах: черный, белый и красный ProductRED, при покупке которого часть денег пойдет на борьбу со СПИДом. Объем памяти составит от 64 до 256 гигабайт в максимальной версии. Смартфоны поступят в продажу уже 24 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/773382" frameborder="0"></iframe> Apple представила второе поколение iPhone SE c 4,7-дюймовым экраном..

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ИСТОЧНИК KP.RU