2020-04-15T19:40:25+03:00
Общество

Новое железо в старом корпусе: Apple анонсировали вторую версию iPhone SE

Модель прошлого поколения стала одним из самых популярных смартфонов в России
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Единственное значительное изменение - смещенное яблочко на задней панели. Фото: apple.comЕдинственное значительное изменение - смещенное яблочко на задней панели. Фото: apple.com
Изменить размер текста:

Самый народный айфон возвращается: сегодня, 15 апреля, компания Apple представила новое поколение iPhone SE. Гаджет, на манер прошлой модели, получил флагманские характеристики в компактном корпусе.

Как сообщают журналисты KP.ru, новый смартфон получил процессор Apple A13 Bionic, который также стоит во всех версиях iPhone 11. Дисплей, как и корпус остался таким же как и в восьмом поколении яблочных телефонов, однако новинка получила более качественную камеру с поддержкой портретного режима и съемки видео 4K. При этом, смартфон также сохранил сканер отпечатков пальцев TouchID.

iPhone SE будет доступен в трех цветах: черный, белый и красный ProductRED, при покупке которого часть денег пойдет на борьбу со СПИДом. Объем памяти составит от 64 до 256 гигабайт в максимальной версии. Смартфоны поступят в продажу уже 24 апреля.

Apple представила второе поколение iPhone SE c 4,7-дюймовым экраном..

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый голкипер для «Трактора»: клуб заключил контракт вратарем из Чехии
Новое железо в старом корпусе: Apple анонсировали вторую версию iPhone SE
Первая необходимость: южноуральские пенсионеры получат бесплатные наборы продуктов
Ехали встретить расцвет, в итоге — спасли человека: молодая южноуральская пара вытащила человека из горящего дома
Тест пройден: Челябинская область вошла в топ регионов страны по анализам на коронавирус
Посмотри в OkNO: челябинская галерея современного искусства начнет проводить выставки онлайн
Банк ВТБ занял 6 место в рейтинге 100 лучших работодателей 2019 года
В Челябинске владелец опасной заправки ответит за создание угрозы для жизни клиентов
Погода позволяет: в Челябинске возобновят дезинфекцию улиц
Доставка лекарств ВИЧ-инфицированным в Челябинске: как подать заявку и кто сможет получить препараты
ВТБ примет заявления на распоряжение материнским капиталом
Челябинский Чистомэн создал классификацию мусорящих людей
Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса
У охранника «Ленты» в Магнитогорске обнаружили коронавирус после 14-дневного карантина
На субботник в масках: волейболисты «Динамо» прибрали территорию около родного дворца спорта в Челябинске
Колхоз 2.0: челябинский экоактивист предложил свое решение для борьбы с кризисом
В Челябинске с газона в центре города едва не украли саженцы
Карта распространения коронавируса в Челябинской области: какие районы лидируют по количеству заболевших
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в марте
Ограбление на миллион: в Челябинске задержали подозреваемых в разбое на салоны сотовой связи
Фермерство без фермы: двух южноуральцев обвиняют в мошенничестве на 14 миллионов рублей
В Челябинской области составили 69 протоколов за нарушение самоизоляции
«Море ближе к Челябе, чем кажется»: солист «Ариэля» Ростислав Гепп спел о подвигах моряков из Челябинской области
Отменят ли в Челябинске капремонты многоэтажек из-за самоизоляции