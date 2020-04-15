2020-04-15T19:48:11+03:00
Спорт

Новый голкипер для «Трактора»: клуб заключил контракт вратарем из Чехии

Роман Вилл в минувшем сезоне играл за сборную страны в Еврохоккейтуре
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Фото: ХК «Трактор»Фото: ХК «Трактор»
Изменить размер текста:

Пресс-служба клуба сообщает, что соглашение с 28-летним игроком рассчитано на два года. В этом сезоне воспитанник чешского хоккея Роман Вилл (Пльзень, школа Млада Болеслав) выступал первым номером за шведский клуб «Регле», а еще сыграл за сборную своей страны в шести матчах на Еврохоккейтуре. Кстати, на этапе Кубка Карьяла Роман был признан лучшим вратарем турнира (кстати, в Финляндии тогда сборная Чехии «всухую переиграла сборную России).

Вилл пробовал свои силы и в североамериканских хоккейных лигах, но в НХЛ сыграл лишь один матч за «Колорадо Эвеланш». Чешский голкипер наиболее ярко проявил себя на родине, дважды став серебряным призером чешской Экстралиги (2017, 2019) а также был признан лучшим вратарем Экстралиги (2019).

Напомним, минувший сезон в КХЛ стал худшим в истории «Трактора». Команда заняла предпоследнее 11 место в Восточной конференции. Не так давно в СМИ появилась информация, что клуб не намерен продлевать контракт с главным тренером Владимиром Юрзиновым и еще с целым рядом игроков, включая голкипера Станислава Галимова. Напомним, по ходу чемпионата «Трактор» также расстался с вратарем Василием Демченко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый голкипер для «Трактора»: клуб заключил контракт вратарем из Чехии
Новое железо в старом корпусе: Apple анонсировали вторую версию iPhone SE
Первая необходимость: южноуральские пенсионеры получат бесплатные наборы продуктов
Ехали встретить расцвет, в итоге — спасли человека: молодая южноуральская пара вытащила человека из горящего дома
Тест пройден: Челябинская область вошла в топ регионов страны по анализам на коронавирус
Посмотри в OkNO: челябинская галерея современного искусства начнет проводить выставки онлайн
Банк ВТБ занял 6 место в рейтинге 100 лучших работодателей 2019 года
В Челябинске владелец опасной заправки ответит за создание угрозы для жизни клиентов
Погода позволяет: в Челябинске возобновят дезинфекцию улиц
Доставка лекарств ВИЧ-инфицированным в Челябинске: как подать заявку и кто сможет получить препараты
ВТБ примет заявления на распоряжение материнским капиталом
Челябинский Чистомэн создал классификацию мусорящих людей
Банк УРАЛСИБ и МСП Банк предложили совместное решение по поддержке малого бизнеса
У охранника «Ленты» в Магнитогорске обнаружили коронавирус после 14-дневного карантина
На субботник в масках: волейболисты «Динамо» прибрали территорию около родного дворца спорта в Челябинске
Колхоз 2.0: челябинский экоактивист предложил свое решение для борьбы с кризисом
В Челябинске с газона в центре города едва не украли саженцы
Карта распространения коронавируса в Челябинской области: какие районы лидируют по количеству заболевших
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки в марте
Ограбление на миллион: в Челябинске задержали подозреваемых в разбое на салоны сотовой связи
Фермерство без фермы: двух южноуральцев обвиняют в мошенничестве на 14 миллионов рублей
В Челябинской области составили 69 протоколов за нарушение самоизоляции
«Море ближе к Челябе, чем кажется»: солист «Ариэля» Ростислав Гепп спел о подвигах моряков из Челябинской области
Отменят ли в Челябинске капремонты многоэтажек из-за самоизоляции