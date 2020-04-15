Новый голкипер для «Трактора»: клуб заключил контракт вратарем из Чехии

15 Апр 2020 2020-04-15T19:48:11+03:00

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Пресс-служба клуба сообщает, что соглашение с 28-летним игроком рассчитано на два года. В этом сезоне воспитанник чешского хоккея Роман Вилл (Пльзень, школа Млада Болеслав) выступал первым номером за шведский клуб «Регле», а еще сыграл за сборную своей страны в шести матчах на Еврохоккейтуре. Кстати, на этапе Кубка Карьяла Роман был признан лучшим вратарем турнира (кстати, в Финляндии тогда сборная Чехии «всухую переиграла сборную России).

Вилл пробовал свои силы и в североамериканских хоккейных лигах, но в НХЛ сыграл лишь один матч за «Колорадо Эвеланш». Чешский голкипер наиболее ярко проявил себя на родине, дважды став серебряным призером чешской Экстралиги (2017, 2019) а также был признан лучшим вратарем Экстралиги (2019).

Напомним, минувший сезон в КХЛ стал худшим в истории «Трактора». Команда заняла предпоследнее 11 место в Восточной конференции. Не так давно в СМИ появилась информация, что клуб не намерен продлевать контракт с главным тренером Владимиром Юрзиновым и еще с целым рядом игроков, включая голкипера Станислава Галимова. Напомним, по ходу чемпионата «Трактор» также расстался с вратарем Василием Демченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU