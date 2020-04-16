Жители Челябинской области поймали на работе слепушонку
Житель Магнитогорска выложил в соцсети видео с интересным животным: сам малыш, а зубы длинные. Рабочие, разглядывая «неведому зверушку», не смогли сдержать крепкое словцо. Они впервые видели это гостя.
— А к нам на работу вот такой зверек пожаловал. Угадайте, кто это, — написал мужчина в группе «Черное&Белое Магнитогорск».
Пользователи соцсети тоже были в замешательстве. Многие сказали, что это крот или землеройка. Но ведь они выглядит совсем иначе. Все эти животные подземные, поэтому их мало кому удается увидеть в живую. Также из-за длинных зубов зверька на видео назвали сусликом. Было предположение, что это лемминги. Но эти северные грызуны у нас не водятся.
Были и такие комментарии:
— Это у кого-то хомяк сбежал.
— Мышь мутировала из-за коронавируса.
— Да это зубастик. Смотрите: зубы больше, чем он сам.
И все же правильный ответ был. Это слепушонка. Многие впервые узнали о существовании зверька с таким смешным названием.
СПРАВКА КП
Слепушонка (слепыш) — подземный грызун, который широко распространен на территории России. Небольшой зверек около 10 см в длину из семейства хомяковых подсемейства полевок. Живет норах и вредит фермерским хозяйствам, так как поедает клубни и другие подземные части овощей. А еще он, как и крот, занесена в Красную книгу.
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ИСТОЧНИК KP.RU