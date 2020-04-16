2020-04-16T06:40:35+03:00
Общество

Еще 180 тысяч россиян подали документы на признание безработными

Число стоящих на бирже может приблизиться к миллиону
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
На биржах труда - аншлаг.На биржах труда - аншлаг.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Госпортал «Работа в России» получил 180 тысяч заявлений от россиян, которые хотят зарегистрироваться в качестве безработных. Если по каждому заявлению будет принято положительное решение, то официальная безработица в ближайшие дни может вырасти до 915 тысяч человек, сообщает сайт KP.RU.

Сейчас в России официально зарегистрировано 735 тысяч безработных. Для сравнения: годом ранее на учете в центрах занятости состояли 813 тыс. человек.

Все они имеют право на повышенное пособие по безработице.

Напомним, ранее власти страны заявили, что все вставшие на учет в службу занятости с начала марта получат максимальное пособие в 12 тыс. 130 рублей (в Челябинской области с учетом уральского коэффициента оно составит 15 тыс. рублей), а также доплату по 3 тысячи рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка в семье.

«Не бойтесь идти в суд»: как вернуть деньги за несостоявшийся отпуск рассказал юрист Лев Большаков

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Когда в Челябинске запустят сеть садовых маршрутов в режим самоизоляции
Стали больше есть? Во время самоизоляции в Челябинске увеличился объем мусора
Мотоциклист залетел под автобус в центре Челябинска
Из-за дорожных работ до сентября меняется схема движения на трассах Курганской области
Медики получат «чистыми» до 80 тысяч рублей во время пандемии коронавируса
Каким предприятиям выделят по 12 тысяч на каждого сотрудника в период коронавируса
Почему врут тесты на коронавирус: шесть фактов о COVID-19 от ученых МГУ
Еще 180 тысяч россиян подали документы на признание безработными
Автомобилисты бьют тревогу: из-за самоизоляции в Челябинской области некуда поставить машины
Жители Челябинской области поймали на работе слепушонку
Новый голкипер для «Трактора»: клуб заключил контракт c вратарем из Чехии
Новое железо в старом корпусе: Apple анонсировали вторую версию iPhone SE
Первая необходимость: южноуральские пенсионеры получат бесплатные наборы продуктов
Ехали встретить расцвет, в итоге — спасли человека: молодая южноуральская пара вытащила человека из горящего дома