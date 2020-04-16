Еще 180 тысяч россиян подали документы на признание безработными
Госпортал «Работа в России» получил 180 тысяч заявлений от россиян, которые хотят зарегистрироваться в качестве безработных. Если по каждому заявлению будет принято положительное решение, то официальная безработица в ближайшие дни может вырасти до 915 тысяч человек, сообщает сайт KP.RU.
Сейчас в России официально зарегистрировано 735 тысяч безработных. Для сравнения: годом ранее на учете в центрах занятости состояли 813 тыс. человек.
Все они имеют право на повышенное пособие по безработице.
Напомним, ранее власти страны заявили, что все вставшие на учет в службу занятости с начала марта получат максимальное пособие в 12 тыс. 130 рублей (в Челябинской области с учетом уральского коэффициента оно составит 15 тыс. рублей), а также доплату по 3 тысячи рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка в семье.
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ИСТОЧНИК KP.RU