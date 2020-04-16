Почему врут тесты на коронавирус: шесть фактов о COVID-19 от ученых МГУ

16 Апр 2020 2020-04-16T06:39:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус все еще остается загадкой для человечества. И все-таки на конференции «Правда и мифы о коронавирусе» ученый из МГУ смог дать ответы на волнующие вопросы. Подробный материал читайте на сайте KP.RU. Мы приводим лишь выдержки из доклада старшего научного сотрудника кафедры иммунологии Биологического факультета МГУ Евгения Шилова.

О ЗАРАЗНОСТИ COVID-19

Ситуации, когда все человечество сталкивается с каким-то патогенном в первый раз, не было сто лет — со времен «испанки». Ни у кого на планете сегодня нет предсформированного иммунитета. Каждый раз иммунный ответ начинается с чистого листа.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ТЯЖЕСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Скорее всего, она связана с тем, сколько вируса попало в организм, с состоянием иммунной системы и путем проникновения вируса в организм.

ЗАЩИЩАЮТ ЛИ ГЕНЫ

Как изменилась окружающая среда в Челябинске за время самоизоляции. Рассказал руководитель экологической организации Евгений Маленкин 00:00 00:00

Делать генетический скрининг, который позволит сказать, насколько защищен человек, пока нельзя. Можно проводить скрининг и выявлять людей уже переболевших, у которых есть иммунитет.

ПОВТОРНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ

А антитела выводятся из кровотока максимум за 4 недели. Но остаются клетки памяти и в случае повторного заражения иммунная система может очень быстро нарастить антитела. Тот путь, который мы в первый раз шли за две недели, мы сможем пройти за несколько дней. Но этот иммунитет может исчезнуть через несколько лет или оказаться неадекватным, если пойдет волна с новым штаммом.

Случаи повторного заражения — это недостаточная диагностика и желание быстрее поставить плюсик в графу «число вылечившихся».

ПРО СЫВОРОТКУ ИЗ КРОВИ БОЛЬНЫХ

Поп-блогер Владимир Панарин рассказал, как сидит на изоляции и как работают храмы в период карантина 00:00 00:00

Метод серотерапии эффективный, но при условии, что сыворотка хорошо очищается. Это должно работать.

ВРУТ ЛИ ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС

Большинство тестов достаточно чувствительны. Но ПЦР-тесты оперируют конкретными тканями, клетками, и в них на момент тестирования уже может не идти размножение вируса. Тогда тест получится отрицательным. Надо работать над культурой пробоотбора и сохранением проб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU