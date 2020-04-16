Каким предприятиям выделят по 12 тысяч на каждого сотрудника в период коронавируса

16 Апр 2020 2020-04-16T07:00:05+03:00

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Владимир Путин расширил меры поддержки для предпринимателей. Малому и среднему бизнесу выделят безвозмездную помощь от государства, сообщает сайт KP.RU.

Объем поддержки будет рассчитан с учетом общей численности работников предприятия по состоянию на 1 апреля 2020 года. На каждого человека государство выделит 12 тысяч 130 рублей в месяц. Эти средства можно будет направить на решение самых неотложных задач, в том числе на зарплату, на сохранение уровня оплаты труда сотрудников в апреле и мае.

Получить деньги предприниматели из наиболее пострадавших отраслей смогут при одном обязательном условии — максимальном сохранением занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля.

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Направить заявку на получение госпомощи можно будет в течение месяца с 1 мая 2020 года. Финансовая поддержка поступит на счет организации, начиная с 18 мая. Средства за май переведут в июне.

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ИСТОЧНИК KP.RU