2020-04-16T07:10:57+03:00
Общество

Медики получат «чистыми» до 80 тысяч рублей во время пандемии коронавируса

С повышенных зарплат не будут вычитать налоги
Лидия ПЕСКОВА
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Повышенные зарплаты выдадут "чистыми".Повышенные зарплаты выдадут "чистыми".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Президент Владимир Путин попросил дать отстрочу от НДФЛ для врачей из-за коронавируса. Обещанные президентом выплаты в 80, 50 и 25 тысяч рублей для врачей и среднего медперсонала, которые спасают жизни пациентов с коронавирусом, не должны будут облагаться налогом, сообщает сайт KP.RU.

— Мной были названы цифры дополнительные стимулирующие — выплаты для врачей, — сказал Владимир Путин. — Цифры названы абсолютными. Поэтому нужно, чтобы люди получили их на руки, что называется, чистыми.

Президент попросил внести соответствующие поправки, чтобы освободить эти выплаты от НДФЛ.

Как помочь бездомным во время пандемии коронавируса — основатель проекта «Другая Медицина» доктор Женя

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ИСТОЧНИК KP.RU

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