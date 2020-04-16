Медики получат «чистыми» до 80 тысяч рублей во время пандемии коронавируса

16 Апр 2020 2020-04-16T07:10:57+03:00

С повышенных зарплат не будут вычитать налоги

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Президент Владимир Путин попросил дать отстрочу от НДФЛ для врачей из-за коронавируса. Обещанные президентом выплаты в 80, 50 и 25 тысяч рублей для врачей и среднего медперсонала, которые спасают жизни пациентов с коронавирусом, не должны будут облагаться налогом, сообщает сайт KP.RU.

— Мной были названы цифры дополнительные стимулирующие — выплаты для врачей, — сказал Владимир Путин. — Цифры названы абсолютными. Поэтому нужно, чтобы люди получили их на руки, что называется, чистыми.

Президент попросил внести соответствующие поправки, чтобы освободить эти выплаты от НДФЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU