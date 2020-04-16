Из-за дорожных работ до сентября меняется схема движения на трассах Курганской области

16 Апр 2020 2020-04-16T07:53:19+03:00

С первого мая ремонт начнется на двух участках

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В Курганской области стартует сезон дорожных работ. В числе первых начнут ремонтировать мост через реку Канаш неподалеку от Шадринска и путепровод через скотопрогон у села Сухринское. Оба участка находятся на автомобильной дороге Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган.

В связи с этим с 1 мая по 15 сентября здесь ограничат движение транспорта.

— На этих участках будет снижена скорость движения, а также организовано реверсивное движение, — сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU