Из-за дорожных работ до сентября меняется схема движения на трассах Курганской области
В Курганской области стартует сезон дорожных работ. В числе первых начнут ремонтировать мост через реку Канаш неподалеку от Шадринска и путепровод через скотопрогон у села Сухринское. Оба участка находятся на автомобильной дороге Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган.
В связи с этим с 1 мая по 15 сентября здесь ограничат движение транспорта.
— На этих участках будет снижена скорость движения, а также организовано реверсивное движение, — сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
ИСТОЧНИК KP.RU