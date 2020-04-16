Мотоциклист залетел под автобус в центре Челябинска
Несчастный случай на дороге произошел в среду, 15 апреля. В третьем часу дня мотоциклист залетел под пассажирский автобус под окнами гостиницы «Бовид» на проспекте Ленина.
— 37-летний мужчина не справился с управлением мотоцикла «Хонда». Мотоцикл опрокинулся и наехал на стоящий впереди пассажирский автобус «ЛиАЗ», — говорят в ГИБДД.
К счастью, водитель мотоцикла выжил. Полученные им травмы оказались не слишком серьезными. Мужчину отправили залечивать раны домой.
Госавтоинспекция напоминает: мотоциклисты должны иметь мотошлемы и защитную экипировку — они значительно снижают тяжесть травм при ДТП.
Велошлем и защиту также рекомендуют носить велосипедистам.
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ИСТОЧНИК KP.RU