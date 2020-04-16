Стали больше есть? Во время самоизоляции в Челябинске увеличился объем мусора

16 Апр 2020 2020-04-16T08:42:17+03:00

Мусора все больше, а платежи за его вывоз резко упали Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Регоператор по обращению с коммунальными отходами — Центр коммунального сервиса столкнулся с неплатежами за март. Об этом рассказал на брифинге по коронавирусной инфекции замгубернатора Челябинской области Сергей Сушков.

На федеральном уровне решено компенсировать выпадающие доходы регоператоров по обращению с ТКО в период самоизоляции, чтобы не было мусорного коллапса.

Еще одна невзгода регоператора — это увеличение объемов отходов. В ЦКС предполагает, что народ на самоизоляции начал больше есть, и, соответственно, объемы упаковок и пищевых отходов увеличились.

Но Сергей Сушков считает, что причина в генеральной весенней уборке улиц и дворов: пакеты с накопившимся за зиму мусором, палой листвой, ветвями бросают в баки для бытовых отходов. И с этим нужно разбираться, ведь по правилам, такой вид мусора должен отдельно вывозиться на полигон.

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ИСТОЧНИК KP.RU