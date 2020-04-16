Как поликлиники будут обслуживать пациентов без полисов ОМС в Челябинской области

16 Апр 2020 2020-04-16T08:52:55+03:00

До конца года можно пользоваться временным документом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Пациенты без полиса ОМС смогут лечиться по временным документам до конца года, сообщает пресс-служба Челябинского отделения ФОМС.

— Когда человек подает документы на оформление полиса, он получает временное свидетельство, с которым можно обращаться за помощью в поликлиники и в больницы. Раньше свидетельство действовало не более 45 рабочих дней. А сейчас его срок продлили до конца 2020 года, — говорят в ведомстве.

Это позволит южноуральцам получать медицинскую помощь без ограничений и избавит от вынужденных визитов в страховые компании.

Если вас отказались принимать по такому свидетельству, обращайтесь в контакт-центр ТФОМС Челябинской области по телефону 8-800-300-10-03. Линия работает круглосуточно, звонок на этот номер бесплатный.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU