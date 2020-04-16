Запустят ли садовые автобусы в Челябинске: «Пока преждевременно»
На днях губернатор Алексей Текслер разрешил челябинцам открыть дачный сезон и сменить самоизоляцию в домашнем формате на карантин в садах и на дачах. Запустят ли автобусы на дачу в Челябинске, как это было в предыдущие годы?
Как рассказал замгубернатора Сергей Сушков, открывать сезонную сеть преждевременно, пока есть угроза распространения инфекции.
Как изменилась окружающая среда в Челябинске за время самоизоляции. Рассказал руководитель экологической организации Евгений Маленкин
— Можно добраться до сада на своей машине или вызвать такси. Если такой возможности нет, льготники могут вызвать социальное такси. Откроется ли сеть садовых маршрутов 1 мая, — отметил Сергей Сушков. — Мое личное мнение – общественный транспорт к садовым участкам запускать преждевременно.
Пока добраться до садовых участков можно только на легковом транспорте — личном или такси. Это поможет максимально уберечься от риска инфицирования и не нести потенциальную опасность другим.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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