2020-04-16T11:22:09+03:00
Общество

Запустят ли садовые автобусы в Челябинске: «Пока преждевременно»

«Комсомолка» узнала, как эпидемия и карантин скорректировали начало сезона перевозок
Инна КУМЕЙКО
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Для запуска садовых маршрутов ждут отмены режима самоизоляцииДля запуска садовых маршрутов ждут отмены режима самоизоляцииФото: Андрей АБРАМОВ
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На днях губернатор Алексей Текслер разрешил челябинцам открыть дачный сезон и сменить самоизоляцию в домашнем формате на карантин в садах и на дачах. Запустят ли автобусы на дачу в Челябинске, как это было в предыдущие годы?

Как рассказал замгубернатора Сергей Сушков, открывать сезонную сеть преждевременно, пока есть угроза распространения инфекции.

Как изменилась окружающая среда в Челябинске за время самоизоляции. Рассказал руководитель экологической организации Евгений Маленкин

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— Можно добраться до сада на своей машине или вызвать такси. Если такой возможности нет, льготники могут вызвать социальное такси. Откроется ли сеть садовых маршрутов 1 мая, — отметил Сергей Сушков. — Мое личное мнение – общественный транспорт к садовым участкам запускать преждевременно.

Пока добраться до садовых участков можно только на легковом транспорте — личном или такси. Это поможет максимально уберечься от риска инфицирования и не нести потенциальную опасность другим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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