В Челябинской области аграриев обязали пахать землю в медицинских масках
Весенняя полевая страда хороша отсутствием скученности, что особенно важно в пору пандемии коронавирус. Механизатор на тракторе в поле, что моряк на корабле в море. Этой весной аграриям предстоит обработать и засеять два млн гектаров посевных площадей.
Следует ли соблюдать социальную дистанцию во время посевной? Как сообщил замгубернатора Челябинской области Сергей Сушков, социальная дистанция должна соблюдаться и в поле.
К примеру, если есть необходимость провести совещание-летучку, придется аграриям стоять друг от друга на расстоянии в 1,5 метра. Кроме того, каждый участник посевной будет обеспечен антисептиками и медицинскими масками. Все эти меры обязывает соблюдать Роспотребнадзор.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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