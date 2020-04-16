В Челябинской области аграриев обязали пахать землю в медицинских масках

16 Апр 2020 2020-04-16T09:40:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Весенняя полевая страда хороша отсутствием скученности, что особенно важно в пору пандемии коронавирус. Механизатор на тракторе в поле, что моряк на корабле в море. Этой весной аграриям предстоит обработать и засеять два млн гектаров посевных площадей.

Следует ли соблюдать социальную дистанцию во время посевной? Как сообщил замгубернатора Челябинской области Сергей Сушков, социальная дистанция должна соблюдаться и в поле.

К примеру, если есть необходимость провести совещание-летучку, придется аграриям стоять друг от друга на расстоянии в 1,5 метра. Кроме того, каждый участник посевной будет обеспечен антисептиками и медицинскими масками. Все эти меры обязывает соблюдать Роспотребнадзор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU