14-дневная изоляция в Челябинске для приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга: как будет работать и сколько по времени
С завтрашнего дня вводится правило 14-дневной изоляции в Челябинске для приезжих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Это касается тех, кто прибыл воздушным и железнодорожным транспортом, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
— С 17 апреля граждане обязаны обеспечить на срок 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Челябинской области режим изоляции по месту жительства (месту пребывания). При появлении первых респираторных симптомов — незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций, — уточнили в правительстве.
Данная мера вводится до особого распоряжения.
Соответствующее предупреждение пассажиров организовано через РЖД, авиакомпании и аэропорты вылетов. Кроме того, прибывающие должны заявить о себе на горячую линию минздрава. Правда пока, как отмечают в ведомстве, таких звонков почти нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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