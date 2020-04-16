14-дневная изоляция в Челябинске для приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга: как будет работать и сколько по времени

16 Апр 2020 2020-04-16T09:15:24+03:00

Съездил в столицу? Будь готов к самоизоляции Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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С завтрашнего дня вводится правило 14-дневной изоляции в Челябинске для приезжих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Это касается тех, кто прибыл воздушным и железнодорожным транспортом, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

— С 17 апреля граждане обязаны обеспечить на срок 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Челябинской области режим изоляции по месту жительства (месту пребывания). При появлении первых респираторных симптомов — незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций, — уточнили в правительстве.

Данная мера вводится до особого распоряжения.

Соответствующее предупреждение пассажиров организовано через РЖД, авиакомпании и аэропорты вылетов. Кроме того, прибывающие должны заявить о себе на горячую линию минздрава. Правда пока, как отмечают в ведомстве, таких звонков почти нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU