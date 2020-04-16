2020-04-16T10:49:08+03:00
Общество

Пятеро уральских студентов стали финалистами конкурса именных грантов Банка ВТБ

10 апреля состоялось объявление имен 50 финалистов конкурса именных грантов от Банка ВТБ
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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10 апреля состоялось объявление имен 50 финалистов конкурса именных грантов от Банка ВТБ. В их число вошли пятеро старшекурсников из Екатеринбурга и Челябинска. Двое из них обучаются в Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина, двое – в Южно-Уральском государственном университете, один – в Челябинском государственном университете. Студенты представляют самые разные специальности: от энергетики до культурологии.

Конкурс направлен на поддержку талантливых и усердных студентов, каждый из которых получит от Банка ВТБ 100 000 рублей на свое профессиональное развитие. В конкурсе участвовали студенты 3-4 курсов бакалавриата, 4-5 курсов специалитета и студенты магистратуры из 16 крупнейших городов России.

Гранты ВТБ – это возможность для студентов сделать уверенный шаг в будущее. Грант можно потратить на полезные активности или инструменты, которые помогут добиться успеха: специализированные курсы или тренинги, участие в конференциях или семинарах, приобретение подписки на профессиональную литературу, книг или доступов к необходимым базам данных. Некоторым грант может помочь в запуске собственного бизнеса, организации важного социального проекта или подготовке научной статьи.

Главной конкурсной задачей для студентов являлось аргументированное обоснование их позиции, почему на конкурентном рынке банковских услуг так важно быть всегда на шаг впереди. Конкурсанту предстояло выполнить 3 творческих задания: разместить в Интернете пост о программе, записать видео на главную тему конкурса «Что для меня значит быть на шаг впереди?» и написать эссе про основные вызовы в банковской отрасли. Конкурсные посты и видео участников можно посмотреть в социальных сетях по хештэгу #ГрантыВТБ.

За два месяца отбора в конкурсе приняли участие более 9 000 студентов из 350 российских вузов, в том числе более 500 – из Екатеринбурга и Челябинска. Лидерами отбора стали те участники, кто продемонстрировал в своих работах креативный подход и аналитические навыки.

Финалистами конкурса стали 50 студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Красноярска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы и Челябинска.

«Конкурс Гранты ВТБ – это новый опыт, который позволяет оперативно искать решение в сжатые сроки», – отметила одна из финалисток конкурса, студентка КубГУ Ксения Мерзликина.

17 апреля состоится онлайн-трансляция, где представители Банка ВТБ поздравят финалистов и пригласят их на торжественную церемонию награждения, которая предварительно запланирована на 24 июля в офисе Банка ВТБ в Москва-Сити. Для финалистов запланирована масштабная программа, включающая в себя выступления спикеров, деловые игры, экскурсию на смотровую площадку Москва-Сити и другие активности. На торжественной церемонии награждения финалисты получат возможность лично пообщаться с экспертами банка и задать вопросы про их карьерный путь. Лучшие участники конкурса получат предложение присоединиться к команде Банка ВТБ.

«Мы рады, что несмотря на вынужденные изменения в формате данного мероприятия в связи с пандемией коронавируса, нам удалось реализовать этот важный проект и оказать поддержку талантливым ребятам. Надеемся, что наш вклад станет хорошим подспорьем в их дальнейшем профессиональном и личностном развитии», - отметил Глеб Ермаков, руководитель департамента по работе с персоналом - старший вице-президент Банка ВТБ.

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