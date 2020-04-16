2020-04-16T11:00:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 16 апреля 2020 года увеличилось до 12 человек

Новый заболевший — из альменевского «очага»
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Из 12 зараженных коронавирусом в Курганской области девять находятся на леченииИз 12 зараженных коронавирусом в Курганской области девять находятся на леченииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Зауралье зафиксирован один новый случай COVID-19, сообщает департамент здравоохранения. Таким образом, количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 16 апреля 2020 года увеличилось до 12 человек.

— Заболевший — мужчина, бывший в контакте с семейным очагом в Альменевском районе. Он госпитализирован в Курганскую областную инфекционную больницу. Всего на лечении в больнице сейчас находятся 9 человек с COVID-19, трое выписаны по выздоровлению. Всего под меднаблюдением в Курганской области продолжают оставаться 409 человек, — рассказала пресс-секретарь областного управления Роспотребнадзора Светлана Хомко.

На лечении находятся девять человек. Трое выздоровели.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Курганская компания «Синтез» — единственное в России предприятие, которое выпускает 14 препаратов из списка Минздрава для лечения и профилактики COVID-19 — заявила, что готова увеличить объем производства на 30%.

12-й случай заражения коронавирусом в Курганской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Челябинске: возвращается новая партия туристов, медиков не хватает

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на 16 апреля 2020 года (читать)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинка два дня не могла выйти из обгоревшего дома
Какие продукты подорожали в Челябинской области, а на чем теперь экономим
Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 16 апреля 2020 года увеличилось до 12 человек
Пятеро уральских студентов стали финалистами конкурса именных грантов Банка ВТБ
ВТБ и Группа ПИК провели первую в России онлайн-выдачу ипотеки
В свежем рейтинге богачей Forbes оказались семь уроженцев Челябинской области
14-дневная изоляция в Челябинске для приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга: как будет работать и сколько по времени
В Челябинской области аграриев обязали пахать землю в медицинских масках
Число зараженных коронавирусом на 16 апреля в Челябинской области увеличилось до 60 человек
Как поликлиники будут обслуживать пациентов без полисов ОМС в Челябинской области
Запустят ли садовые автобусы в Челябинске: «Пока преждевременно»
Стали больше есть? Во время самоизоляции в Челябинске увеличился объем мусора
Мотоциклист залетел под автобус в центре Челябинска
Из-за дорожных работ до сентября меняется схема движения на трассах Курганской области
Медики получат «чистыми» до 80 тысяч рублей во время пандемии коронавируса
Каким предприятиям выделят по 12 тысяч на каждого сотрудника в период коронавируса
Почему врут тесты на коронавирус: шесть фактов о COVID-19 от ученых МГУ
Еще 180 тысяч россиян подали документы на признание безработными
Автомобилисты бьют тревогу: из-за самоизоляции в Челябинской области некуда поставить машины
Жители Челябинской области поймали на работе слепушонку
Новый голкипер для «Трактора»: клуб заключил контракт c вратарем из Чехии
Новое железо в старом корпусе: Apple анонсировали вторую версию iPhone SE
Первая необходимость: южноуральские пенсионеры получат бесплатные наборы продуктов
Ехали встретить расцвет, в итоге — спасли человека: молодая южноуральская пара вытащила человека из горящего дома