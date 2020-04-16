16 Апр 2020 2020-04-16T11:00:15+03:00

Из 12 зараженных коронавирусом в Курганской области девять находятся на лечении Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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За минувшие сутки в Зауралье зафиксирован один новый случай COVID-19, сообщает департамент здравоохранения. Таким образом, количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 16 апреля 2020 года увеличилось до 12 человек.

— Заболевший — мужчина, бывший в контакте с семейным очагом в Альменевском районе. Он госпитализирован в Курганскую областную инфекционную больницу. Всего на лечении в больнице сейчас находятся 9 человек с COVID-19, трое выписаны по выздоровлению. Всего под меднаблюдением в Курганской области продолжают оставаться 409 человек, — рассказала пресс-секретарь областного управления Роспотребнадзора Светлана Хомко.

На лечении находятся девять человек. Трое выздоровели.

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Курганская компания «Синтез» — единственное в России предприятие, которое выпускает 14 препаратов из списка Минздрава для лечения и профилактики COVID-19 — заявила, что готова увеличить объем производства на 30%.

12-й случай заражения коронавирусом в Курганской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU