Челябинка два дня не могла выйти из обгоревшего дома
Во вторник, 14 апреля, загорелся подъезд двухэтажного барака. Всех жильцов удалось эвакуировать, кроме Татьяны Владимировны, которая находилась на втором этаже.
Как сообщили в МЧС, у женщины проблемы со здоровьем, из-за чего было слишком рискованно выводить ее по лестнице во время пожара. Поэтому спасатели решили надеть на жительницу кислородную маску пока пламя не утихнет, все это время с Татьяной Владимировной находились сотрудники МЧС.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
— Принято решение восстановить проводку и лестницы за счет резервного фонда главы города. Всем жильцам предложено жилье из маневренного фонда. В случае необходимости, администрация города готова организовать подвоз горячего питания, — рассказал начальник Управления информационной политики Владимир Сафонов.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
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ИСТОЧНИК KP.RU