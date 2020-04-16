2020-04-16T12:09:48+03:00
Общество

Челябинка два дня не могла выйти из обгоревшего дома

В администрации города обещала помочь погорельцам
Ангелина ЗАКИРОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
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Во вторник, 14 апреля, загорелся подъезд двухэтажного барака. Всех жильцов удалось эвакуировать, кроме Татьяны Владимировны, которая находилась на втором этаже.

Как сообщили в МЧС, у женщины проблемы со здоровьем, из-за чего было слишком рискованно выводить ее по лестнице во время пожара. Поэтому спасатели решили надеть на жительницу кислородную маску пока пламя не утихнет, все это время с Татьяной Владимировной находились сотрудники МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

— Принято решение восстановить проводку и лестницы за счет резервного фонда главы города. Всем жильцам предложено жилье из маневренного фонда. В случае необходимости, администрация города готова организовать подвоз горячего питания, — рассказал начальник Управления информационной политики Владимир Сафонов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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