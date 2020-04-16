Пожарные объяснили, почему женщину-инвалида из сгоревшего дома в Челябинске выводили родные

16 Апр 2020 2020-04-16T14:33:00+03:00

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В минувший вторник, 14 апреля, на улице Ереванской в Ленинском районе города загорелась старая двухэтажка. Перекрытия, лестницы в нем деревянные, и огонь очень быстро охватил весь подъезд. Жильцам пришлось спасаться бегством на улицу.

Из горящего подъезда пожарные вывели двух мужчин. Им пришлось надеть кислородные маски. Но в одной из квартир застряла пожилая женщина. У Надежды Носковой проблемы с ногами, к тому же женщина довольно тучная. Вылезти из окна следом за сыном она не смогла. А выносить ее через горящий подъезд пожарные не решились.

— Горел только подъезд и спасатели начали его тушить. Квартире женщины ничего не угрожало. Но она могла надышаться угарным газом. Тогда один из пожарных одел на пенсионерку защитный комплект и передал ей кислородную маску. Он до конца сидел с женщиной в ее квартире, кислородная маска пенсионерки была подключена к аппарату со сжатым воздухом у него за спиной, — рассказала КП-Челябинск пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

Говоря коротко, жизни женщины ничего не угрожало. И поэтому, взвесив риски, пожарные решили не выводить ее из квартиры.

По словам дознавателя, возгорание началось в подъезде под лестницей. Вопреки запрету жители хранили там личные вещи. Малейшего огонька оказалось достаточно, чтобы вспыхнул подъезд. Пожарным удалось остановить огонь в стенах подъезда — ни одна из квартир не пострадала. А потому и выводить женщин после того, когда все закончилось, из квартиры тоже не стали.

Это сделали ее близкие, когда вернулись домой.

Информация о том, что челябинка просидела в квартире больше двух суток, проверяется.

ИСТОЧНИК KP.RU