2020-04-16T12:54:19+03:00
Происшествия

Водитель BlaBlaCar выплатит миллион за смерть пассажирки в Челябинской области

Компенсацию получат близкие погибшей
Лидия ПЕСКОВА
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Водителю дали условный срок.Водителю дали условный срок.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В ноябре 2019 года на автодороге «ЧелябинскТроицк» разбился автомобиль. Водитель выжил, а его пассажиры получили тяжелые травмы.

В салоне ехали 30-летняя женщина и ее малолетний ребенок. Водителя они не знали, просто нашли машину, пользуясь сервисом BlaBlaCar.

— Как потом оказалось, мужчина выехал в путь уставшим. На фоне переутомления он выехал за пределы проезжей части и опрокинул машину. Женщина скончалась на месте происшествия, а ее малолетний ребенок получил тяжкие повреждения, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

За гибель женщины и за травмы ребенка водитель на два года лишен свободы условно. В это время ему нельзя управлять любым транспортным средством.

Также с мужчины взыскана компенсация морального вреда и расходы на погребение по 550 тыс. рублей в пользу каждого потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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