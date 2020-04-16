Водитель BlaBlaCar выплатит миллион за смерть пассажирки в Челябинской области
В ноябре 2019 года на автодороге «Челябинск — Троицк» разбился автомобиль. Водитель выжил, а его пассажиры получили тяжелые травмы.
В салоне ехали 30-летняя женщина и ее малолетний ребенок. Водителя они не знали, просто нашли машину, пользуясь сервисом BlaBlaCar.
— Как потом оказалось, мужчина выехал в путь уставшим. На фоне переутомления он выехал за пределы проезжей части и опрокинул машину. Женщина скончалась на месте происшествия, а ее малолетний ребенок получил тяжкие повреждения, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
За гибель женщины и за травмы ребенка водитель на два года лишен свободы условно. В это время ему нельзя управлять любым транспортным средством.
Также с мужчины взыскана компенсация морального вреда и расходы на погребение по 550 тыс. рублей в пользу каждого потерпевшего.
ИСТОЧНИК KP.RU