В центре Челябинска две автостоянки отдадут под сквер

16 Апр 2020 2020-04-16T14:24:16+03:00

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Пустырь на месте снесенных корпусов противотуберкулезного диспансера на ул. Труда отвели под сквер. В прошлом году власти изменили категорию земель, чтобы ни ларек, ни стоянка на этом месте не появились — только общественное пространство. Но проект сквера замглавы города по городской среде Александр Егоров счел несовременным.

Потому в администрации Центрального района решили в этом году благоустроить «подступы» к участку — территорию двух огромных автостоянок, что работали долгие годы незаконно. А пустырь оставили до лучших времен. В этом году на нем ничего не появится.

Парковки уже снесены, сообщил корреспонденту КП-Челябинск глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

— Уже в апреле дорожники выйдут на объект, чтобы уложить электрокабель под будущие фонари освещения, вымостить территорию плиткой, подготовить участки для деревьев. Газоны обнесем высоким бордюром, чтобы в дожди на плитку не выливалась бы жидкая грязь.

— А что будет с местами для машин, ведь здесь привыкли парковаться жители окрестных многоэтажек?

— Проект предусматривает 25 машиномест. Они расположатся под углом 45 градусов, потому парковаться с ул. Труда будет удобно, — пояснил Ереклинцев.

Стоянки уже снесли! Фото: Администрация Центрального района Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU