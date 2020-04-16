Родителей шестиклашек из Челябинской области оштрафовали за фото в социальных сетях

16 Апр 2020 2020-04-16T15:01:37+03:00

Подростки сами выложили в интернет компроментирующие их фото

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Полиция патрулирует не только улицы. Во время самоизоляции граждан стражи порядка моняторят соцсети. Не так давно на глаза им попались фотографии школьников, сделанные на железной дороге. Из-за снимков родителей школяров оштрафовали.

— Во время мониторинга социальных сетей полицейские установили группу несовершеннолетних, которые сделали серию фотографии на действующем железнодорожном мосту перегона «Миасс — Флюсовая». Фотографии сделаны на путях с интенсивным движением поездов. Фотографии школьники сделали во время прогулки в конце марта, — сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ полиции на транспорте.

В ходе проверки стало известно, что подростки проживают в Миассе и учатся в шестых-седьмых классах.

С детьми провели беседу о правилах поведения на железной дороге, а их родителей оштрафовали за плохое воспитание подростков.

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ИСТОЧНИК KP.RU