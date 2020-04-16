В Челябинске хирурги смогли удалить кисту из мозга восьмимесячного ребенка

16 Апр 2020 2020-04-16T16:07:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Эпилепсия, потеря зрения, головные боли — к таким последствиям может привести развития кисты в головном мозге. Подобные опухоли сложно диагностировать, однако челябинским нейрохирургам удалось не просто провести сложнейшую операцию, но и помочь восьмимесячному ребенку.

Как рассказали в пресс-службе Челябинской областной детской клинической больницы, с припадками малыш сталкивался практически с рождения. Причиной оказалась образовавшаяся в правой лобной доли головного мозга агрессивная арахноидальная киста.

— Опухоль достигла гигантских размеров, заполняла всю лобную долю и передние отделы теменной доли. Киста агрессивная, вызывала смещение срединных структур головного мозга. За счет этого было повышенное внутричерепное давление, что в свою очередь приводило к эпилептическим припадкам — рассказал завотделением больницы Герман Сафронов.

Операция прошла успешно. Приступы эпилепсии происходят гораздо реже, а сам ребенок продолжает принимать противосудорожную терапию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU