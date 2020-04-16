2020-04-16T16:07:48+03:00
Общество

В Челябинске хирурги смогли удалить кисту из мозга восьмимесячного ребенка

Опухоль достигала почти четверти мозга
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: пресс-служба Челябинской областной детской клинической больницыФото: пресс-служба Челябинской областной детской клинической больницы
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Эпилепсия, потеря зрения, головные боли — к таким последствиям может привести развития кисты в головном мозге. Подобные опухоли сложно диагностировать, однако челябинским нейрохирургам удалось не просто провести сложнейшую операцию, но и помочь восьмимесячному ребенку.

Как рассказали в пресс-службе Челябинской областной детской клинической больницы, с припадками малыш сталкивался практически с рождения. Причиной оказалась образовавшаяся в правой лобной доли головного мозга агрессивная арахноидальная киста.

— Опухоль достигла гигантских размеров, заполняла всю лобную долю и передние отделы теменной доли. Киста агрессивная, вызывала смещение срединных структур головного мозга. За счет этого было повышенное внутричерепное давление, что в свою очередь приводило к эпилептическим припадкам — рассказал завотделением больницы Герман Сафронов.

Операция прошла успешно. Приступы эпилепсии происходят гораздо реже, а сам ребенок продолжает принимать противосудорожную терапию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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