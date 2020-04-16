Взятки за отсутствие алкоголя: лаборанта магнитогорского наркологического диспансера осудят за подделывание справок
Хотите хорошие анализы — платите деньги: лаборанта магнитогорского наркологического диспансера осудят за получение взяток и подделывание справок. Женщине платили за правильный результат в анализах.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, двум жителям лаборант помогла с сохранением водительских прав: за 14 и 10 тысяч рублей она внесла изменения в результаты освидетельствований об опьянении. При этом, женщина получала деньги еще и обманывая честных граждан. У трех жителей с отрицательным результатам лаборант стала требовать деньги за хороший анализ.
Теперь против женщины возбуждено уголовное дело за взяточничество, мошенничество и использование служебного положения. Сейчас следствие продолжается. На имущество лаборанта в размере 424 тысяч рублей наложен арест.
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ИСТОЧНИК KP.RU