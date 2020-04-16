2020-04-16T17:03:41+03:00
Происшествия

Взятки за отсутствие алкоголя: лаборанта магнитогорского наркологического диспансера осудят за подделывание справок

Женщина не только получала деньги, но и вымогала их
Андрей МОСКВИЧЕВ
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От жадности лаборанта пострадали три человека, которым пришлось платить, чтобы им не поставили ложный анализОт жадности лаборанта пострадали три человека, которым пришлось платить, чтобы им не поставили ложный анализФото: Алексей БУЛАТОВ
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Хотите хорошие анализы — платите деньги: лаборанта магнитогорского наркологического диспансера осудят за получение взяток и подделывание справок. Женщине платили за правильный результат в анализах.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, двум жителям лаборант помогла с сохранением водительских прав: за 14 и 10 тысяч рублей она внесла изменения в результаты освидетельствований об опьянении. При этом, женщина получала деньги еще и обманывая честных граждан. У трех жителей с отрицательным результатам лаборант стала требовать деньги за хороший анализ.

Теперь против женщины возбуждено уголовное дело за взяточничество, мошенничество и использование служебного положения. Сейчас следствие продолжается. На имущество лаборанта в размере 424 тысяч рублей наложен арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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