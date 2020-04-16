2020-04-16T16:56:11+03:00
Общество

Двухмесячный карантин: в Башкирии продлили действие режима изоляции

По мнению главы региона, ситуация в мире не позволит снять меры до конца мая
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Глава региона отмечает, что ограничительные меры могут продлить и летомГлава региона отмечает, что ограничительные меры могут продлить и летомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

«Дай бог, если дальше, в лето не пойдет», — глава Башкирии Радий Хабиров объявил о продлении режима самоизоляции до конца мая. По мнению властей, ситуация в мире вынуждает продлить ограничительные меры.

— Мое личное видение, основанное на том, что в мире происходит сейчас. Вы настраивайтесь вдолгую, и жителей настраивайте на это. Апрель-мая — это «как здрасьте» мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если дальше, в лето не пойдет. В апреле-мае мы работаем вот на повышенном режиме, предельном режиме самоизоляции, предельном режиме всех наших контрольных мероприятий, — цитируют журналисты KP.ru главу региона.

Таким образом, режим самоизоляции может продлиться минимум два месяца. В республике ограничения действуют с 31 марта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Окурки сверху летят как снежинки»: в новом микрорайоне Челябинска сгорел балкон многоэтажки
Михаил Мишустин остался недоволен ситуацией с льготными кредитами
Двухмесячный карантин: в Башкирии продлили действие режима изоляции
Взятки за отсутствие алкоголя: лаборанта магнитогорского наркологического диспансера осудят за подделывание справок
В Челябинске хирурги смогли удалить кисту из мозга восьмимесячного ребенка
Родителей шестиклашек из Челябинской области оштрафовали за фото в социальных сетях
В центре Челябинска две автостоянки отдадут под сквер
Водитель BlaBlaCar выплатит миллион за смерть пассажирки в Челябинской области
Челябинка два дня не могла выйти из обгоревшего дома
Какие продукты подорожали в Челябинской области, а на чем теперь экономим
Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 16 апреля 2020 года увеличилось до 12 человек
Пятеро уральских студентов стали финалистами конкурса именных грантов Банка ВТБ