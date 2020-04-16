Двухмесячный карантин: в Башкирии продлили действие режима изоляции
«Дай бог, если дальше, в лето не пойдет», — глава Башкирии Радий Хабиров объявил о продлении режима самоизоляции до конца мая. По мнению властей, ситуация в мире вынуждает продлить ограничительные меры.
— Мое личное видение, основанное на том, что в мире происходит сейчас. Вы настраивайтесь вдолгую, и жителей настраивайте на это. Апрель-мая — это «как здрасьте» мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если дальше, в лето не пойдет. В апреле-мае мы работаем вот на повышенном режиме, предельном режиме самоизоляции, предельном режиме всех наших контрольных мероприятий, — цитируют журналисты KP.ru главу региона.
Таким образом, режим самоизоляции может продлиться минимум два месяца. В республике ограничения действуют с 31 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU