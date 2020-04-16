Михаил Мишустин остался недоволен ситуацией с льготными кредитами

16 Апр 2020 2020-04-16T17:22:35+03:00

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«Наладьте ежедневный мониторинг!» — премьер-министр РФ Михаил Мишустин остался недоволен отчетом главы Минэкономразвития Максима Решетникова о ситуации с льготными кредитами. Большая часть банков, в которые обращался чиновник для анализа, просто отказались предоставлять деньги.

Как сообщили журналисты KP.ru, даже несмотря на дополнительные гарантии от Внешэкономбанка, большинство банков отказываются не желают терять прибыль, поскольку административные расходы все еще остается на них.

— Что значит убыточно или нет? Это поручение президента! Наладьте ежедневный мониторинг! На рассмотрении в банках заявки более чем на 3,5 миллиардов рублей, но этого мало. Программа рассчитана на 150 миллиардов рублей. Еще раз прошу банки, руководителей финансовых организаций обратить внимание на эту меру, как можно быстрее включиться в эту программу, — ответил Мишустин.

Глава Минэкономразвития пообещал разобраться в ситуации. Кроме того, премьер напомнил, что в скором времени еще 25 банков присоединятся к программе по выдаче льготных кредитов бизнесу. Кроме того, некоторые предприятия могут получить средства напрямую от государства. Для этого бизнесу необходимо обеспечить сохранение 90 процентов рабочих мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU