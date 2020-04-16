2020-04-16T17:57:54+03:00
Происшествия

«Окурки сверху летят как снежинки»: в новом микрорайоне Челябинска сгорел балкон многоэтажки

В квартире-студии жила пожилая женщина
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Парковый 2 | Микрорайон | Челябинск, vk.comФото: Парковый 2 | Микрорайон | Челябинск, vk.com
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В челябинском микрорайоне «Парковый-2» загорелась квартира пожилой женщины. Пользователи социальных сетей поделились фотографиями и видео с места происшествия.

Как сообщают местные жители, пожар произошел в квартире-студии на улице Петра Сумина. Проживавшая в ней пожилая женщина выбежала из дома вместе с соседями еще до приезда пожарных. В пресс-службе МЧС по Челябинской области сообщили, что огонь потушен. Причины происшествия пока уточняются.

Местные жители же выдвинули свои версии происшествия — многие посчитали, что возгорание произошло из-за окурка, залетевшего в квартиру. В комментариях группы часто всплывают жалобы на местных курильщиков.

— Мы живем в первом подъезде, окурки сверху летят как снежинки, легко может произойти и такое, — рассказала одна из пользовательниц.

Причем, таких комментариев десятки.

— Мне как то в комнату на кровать окурок прилетел. С тех пор даже летом на маленьком проветривании окно держим — пишет одна из местных жительниц.

В Парковом-2 загорелась квартира.Видео: Парковый 2 Микрорайон Челябинск, vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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