2020-04-16T18:41:29+03:00
Общество

Перенос Парада Победы 2020 в Челябинске: какого числа пройдет и почему переносят

О переносе празднования объявил президент Владимир Путин
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Ранее многие организации просили перенести парад из-за коронавирусаРанее многие организации просили перенести парад из-за коронавирусаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Перенос Парада Победы 2020 в Челябинске и по всей стране все таки случится. Президент России Владимир Путин объявил, что празднование не пройдет 9 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все сопутствующие мероприятия, вроде «Бессмертного полка» также будут отменены, пишет KP.ru.

— Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на красной площади, военным парадам в регионах, — рассказал президент Владимир Путин.

В правительстве Челябинской области ситуацию пока не комментируют.

— Завтра все скажет губернатор во время брифинга, — сообщили в пресс-службе.

Ранее ветеранские организации обращались к президенту с просьбой перенести Парад Победы с 9 мая на более позднюю время, когда ситуация с короновирусом нормализуется. В качестве альтернативных дат называли 24 июня — день проведения первого Парада Победы в 1945 году или 3 сентября — день окончания Второй мировой войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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