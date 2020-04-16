Риски еще чрезвычайно высоки: Владимир Путин решил перенести Парад Победы

16 Апр 2020 2020-04-16T18:49:44+03:00

Президент отметил, что все шествия и парады все равно пройдут в 2020 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Все-таки перенос: президент Владимир Путин отменил Парад Победы в Москве 9 мая. Мероприятия пройдут после стабилизации ситуации с коронавирусом. Об этом глава государства рассказал во время совещания Совета безопасности.

— Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы, — цитируют слова президента журналисты KP.ru.

При этом Владимир Путин добавил, что все сопутствующие мероприятия, посвященные Дню Победы все равно состоятся в 2020 году. Правда, когда пока неизвестно.

— Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все, запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в этом году. Будет и парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка». Обязательно будет! — рассказал Владимир Путин.

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ИСТОЧНИК KP.RU