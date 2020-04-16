Ветер принес: в Челябинске загорелся завод пиротехники

16 Апр 2020 2020-04-16T21:43:27+03:00

К заводу по производству пиротехники согнали шесть единиц техники. Фото: Регион-74 | Челябинск/vk.com

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Горящая трава и сильный ветер стали причинами пожара на территории завода пиротехники «Сигнал» в Ленинском районе Челябинска. На месте работают шесть единиц техники.

— Поступило сообщение о горящей траве за пределами завода «Сигнал», но из-за сильного ветра огонь перешел на территорию предприятия, — прокомментировали в пресс-службе регионального управления МЧС информацию о пожаре на территории подтвердили. уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Пожарным пришлось рассредоточить силы для ликвидации нескольких разрозненных очагов.

— Сейчас пожар локализован на площади 1 га. Угрозы распространения на объекты предприятия нет. Без пострадавших. На месте работают шесть единиц техники от Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, — уточнили в ГУ МЧС региона.

Ранее МЧС выступало с предупреждением о сильном ветре в Челябинской области на четверг, 16 апреля. Также сегодня челябинцы начали жаловаться на запах гари в городе. В минэкологии региона прокомментировали, что всему виной ландшафтные пожары, зафиксированные в Сосновском, Красноармейском, Еткульском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU