Ветер принес: в Челябинске загорелся завод пиротехники
Горящая трава и сильный ветер стали причинами пожара на территории завода пиротехники «Сигнал» в Ленинском районе Челябинска. На месте работают шесть единиц техники.
— Поступило сообщение о горящей траве за пределами завода «Сигнал», но из-за сильного ветра огонь перешел на территорию предприятия, — прокомментировали в пресс-службе регионального управления МЧС информацию о пожаре на территории подтвердили. уточнили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Пожарным пришлось рассредоточить силы для ликвидации нескольких разрозненных очагов.
— Сейчас пожар локализован на площади 1 га. Угрозы распространения на объекты предприятия нет. Без пострадавших. На месте работают шесть единиц техники от Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, — уточнили в ГУ МЧС региона.
Ранее МЧС выступало с предупреждением о сильном ветре в Челябинской области на четверг, 16 апреля. Также сегодня челябинцы начали жаловаться на запах гари в городе. В минэкологии региона прокомментировали, что всему виной ландшафтные пожары, зафиксированные в Сосновском, Красноармейском, Еткульском районах.
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ИСТОЧНИК KP.RU